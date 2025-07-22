В России вводятся штрафы до 500 000. рублей за рекламу VPN и доступ к запрещенным ресурсам

Госдума приняла его в третьем чтении. В частности, Кодекс об административных правонарушениях дополняется статьёй 13.53: гражданам грозит штраф от 3 до 5 тыс рублей за осознанный поиск экстремистских материалов в интернете, включая доступ с использованием VPN.

За рекламу VPN-сервисов предусмотрены отдельные санкции. Для граждан штраф составит от 50 до 80 тыс рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тыс, для юридических лиц — от 200 до 500 тыс рублей.

Также владельцам VPN грозят штрафы за несоблюдение запрета на доступ к заблокированным ресурсам: от 50 до 500 тыс рублей в зависимости от категории нарушителя. Повторное нарушение увеличивает размер штрафов до 1 млн рублей.

Дополнительно вводятся штрафы за передачу чужого абонентского номера или данных для входа в личные аккаунты. Максимальная санкция для юрлиц в таком случае составит 200 тыс рублей.