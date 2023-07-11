В России выберут компании для сбивания дронов

Согласно информации, полученной ТАСС от пресс-службы министерства, порядок использования систем противодействия дронам будет утверждён государственной комиссией по радиочастотам после её заседания в сентябре 2023 года.

На данный момент Минцифры прорабатывает вопрос о выборе уполномоченных организаций, которые будут заниматься борьбой с беспилотниками.

Все эти действия связаны с растущей потребностью в защите объектов критической информационной инфраструктуры от возможных атак дронов. Недавний случай ночной атаки на Кремль подчеркнул необходимость разработки комплекса законов, регулирующих область беспилотных транспортных средств в России.

Принятие свежих мер по сбиванию беспилотников станет важным шагом для обеспечения безопасности и защиты от возможных угроз, связанных с незаконным использованием подобных аппаратов.