В России выберут компании для сбивания дронов

В России выберут компании для сбивания дроновСоответствующее заседание намечено на осень
Минцифры России приступило к выбору организаций, которые будут ответственны за сбивание беспилотных летательных аппаратов (дронов) в стране.
Согласно информации, полученной ТАСС от пресс-службы министерства, порядок использования систем противодействия дронам будет утверждён государственной комиссией по радиочастотам после её заседания в сентябре 2023 года.
На данный момент Минцифры прорабатывает вопрос о выборе уполномоченных организаций, которые будут заниматься борьбой с беспилотниками.
Все эти действия связаны с растущей потребностью в защите объектов критической информационной инфраструктуры от возможных атак дронов. Недавний случай ночной атаки на Кремль подчеркнул необходимость разработки комплекса законов, регулирующих область беспилотных транспортных средств в России.
Принятие свежих мер по сбиванию беспилотников станет важным шагом для обеспечения безопасности и защиты от возможных угроз, связанных с незаконным использованием подобных аппаратов.