В России выделили 262 млн рублей на разработку умных дронов

Средства пойдут на проекты, использующие нейросетевые технологии для управления дронами. Всего на конкурс поступило 27 заявок, но поддержку получат только пять наиболее проработанных. Эти системы смогут работать в разных средах — воздухе, воде и на земле.

Среди отобранных проектов — система «Воздушный дозор» для мониторинга полётов беспилотников, «Цитадель» для поиска целей с помощью нейроэлектроники, а также «Саранча» — технология роевого управления дронами. Ещё один проект, «Варан», посвящён автоматизированному управлению беспилотниками.

Разработки могут применяться в спасательных операциях, экологическом мониторинге и научных исследованиях. Часть средств на реализацию проектов поступит от частных инвесторов — их вложения составят от 10% до 30% от суммы гранта.

Финансирование будет распределено в 2025—2026 годах.