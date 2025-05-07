В России выпустили аналог американского препарата от ожирения

Российская компания «Герофарм» объявила о запуске нового препарата «Седжаро», который поступит в аптеки уже через несколько дней. Это лекарство является аналогом популярного американского средства против ожирения «Мунджаро». Препарат доступен в формате шприц-ручек с дозировками 2,5 мг и 5 мг, а его стоимость составляет 5 500 и 7 000 рублей, что на 60% дешевле аналогов на российском рынке.

«Седжаро» помогает бороться с висцеральным ожирением — одной из самых опасных форм избыточного веса, отметили в компании. Этот тип ожирения связан с высокими рисками серьёзных заболеваний, таких как инфаркт, инсульт, диабет второго типа и гипертония. Представители «Герофарм» подчеркнули, что препарат эффективно справляется с осложнениями, возникающими на фоне избыточного веса, и может значительно улучшить качество жизни пациентов.

Появление нового препарата стало важным шагом для российского фармацевтического рынка, предоставив доступное решение в борьбе с ожирением. Благодаря более низкой цене и удобной форме выпуска «Седжаро» может стать популярным выбором среди пациентов, нуждающихся в комплексной поддержке для контроля веса и предотвращения сопутствующих заболеваний.