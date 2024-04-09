В России выпустили автоматизированную банковскую систему на отечественном ПО

Российская ИТ-компания R-Style Softlab представила новую версию автоматизированной банковской системы RS-Bank V.6, которая разработана для цифровизации бизнес-процессов и системного интегрирования. Эта версия АБС может работать как на импортном, так и на российском программном обеспечении.

RS-Bank V.6 на российском ПО перенесена терминальная часть, сервер приложений и сервер баз данных. Решение использует СУБД Postgres Pro, работает на ОС Astra Linux и офисном пакете Р7-Офис, что соответствует требованиям Федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры РФ.

Особенностью RS-Bank V.6 является мультиплатформенность, позволяющая выбирать между российским и иностранным ПО. Кроме того, система позволяет банкам постепенно переходить с импортного ПО на российское, что обеспечивает гибкое планирование импортозамещения и короткие сроки реализации проектов.