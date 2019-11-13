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В России выпустили эксклюзивный Apple AirPods Pro почти за 4,5 млн рублей
Осталось дождаться обзор на них на YouTube
Российская компания Caviar известна своими дорогостоящими переделываниями устройств от компании Apple: в их руках побывали как iPhone, так и различные аксессуары американского гиганта. На этот раз руки специалистов Caviar добрались и до недавно представленных беспроводных наушников — Apple AirPods Pro.
Так, самая дорогая модель — Caviar AirPods Pro Gold Edition — не только стоит 4,3 млн рублей, но и является единственной во всем мире моделью, корпус кейса и наушников которой сделан из цельного золота 750 пробы. Помимо флагманской модели, компания выпускает и варианты “попроще” стоимостью от 84 до 99 тыс рублей. Сами наушники доступны в разных цветах, а их зарядные кейсы выполнены из натуральной кожей питона или аллигатора соответствующего цвета.
Что интересно, золотая версия AirPods Pro будет выпущена в единственном экземпляре. Правда купит ли кто-то подобную модификацию вполне неплохих беспроводных наушников от Apple — это очень интересный вопрос.