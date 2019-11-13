В России выпустили эксклюзивный Apple AirPods Pro почти за 4,5 млн рублей

Так, самая дорогая модель — Caviar AirPods Pro Gold Edition — не только стоит 4,3 млн рублей, но и является единственной во всем мире моделью, корпус кейса и наушников которой сделан из цельного золота 750 пробы. Помимо флагманской модели, компания выпускает и варианты “попроще” стоимостью от 84 до 99 тыс рублей. Сами наушники доступны в разных цветах, а их зарядные кейсы выполнены из натуральной кожей питона или аллигатора соответствующего цвета.