В России выпустили карту с рейтингом безопасности парикмахерских и ресторанов

В новой карте пользователь может поставить оценку посещенному заведению исходя из параметров безопасности во время пандемии. В частности, можно указать, имеются ли в заведении средства для дезинфекции, а также соблюдают ли работники социальную дистанцию и носят ли маски. Рейтинг заведений, в свою очередь, будет выстроен исходя из отзывов посетителей. Выставить оценку месту можно в его карточке на 2gis.ru. Заведения с высокими оценками получат в онлайн-версии карты отметку “Здесь безопасно”.

На данный момент карты позволяют оценить параметры безопасности в кафе, ресторанах, парикмахерских и салонах красоты. Впоследствии же в ней также появятся магазины, фитнес-центры, музеи, театры и прочие места, работники которых должны придерживаться мер профилактики COVID-19.