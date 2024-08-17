В России выпустили линейку ПК бренда «Аквариус»

Российская компания «Аквариус» представила новую серию персональных компьютеров под маркой Aquarius Pro K. В линейку вошли четыре модели, которые оснащены материнской платой AQB760M, произведённой в России из отечественных комплектующих.

Все модели новой серии поддерживают процессоры Intel Core i3, i5 и i7 последующих поколений и совместимы с оперативной памятью DDR5. Некоторые из них также могут работать с современными дискретными видеокартами. Разработка и сборка устройств прошли на базе Центра разработок и производственных мощностей компании.

Модель Aquarius Pro K790 предназначена для высокопроизводительных задач и поддерживает видеокарты длиной до 350 мм, включая Nvidia RTX4090. Aquarius Pro K760 подойдёт для работы с видеокартами среднего класса и оснащён разъёмами HDMI и DisplayPort для подключения до трёх мониторов. Aquarius Pro K730 предоставляет возможность модернизации и установки дополнительных компонентов, а компактный Aquarius Pro K720 с высотой менее 26 см легко разместится на столе и поддерживает VGA и COM-порты для интеграции с офисным оборудованием.