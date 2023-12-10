В России выпустили первый сервер на отечественном процессоре

В России представили новый программно-аппаратный комплекс (ПАК), созданный на отечественных процессорах Baikal. Это совместный проект компании «Элпитех», специализирующейся на производстве плат на базе Baikal, и «Умного архива», разработчика программного обеспечения. ПАК включает сервер с платой на процессоре Baikal-S для быстрого хранения данных и хранилище данных «Дататека» с платой на процессоре Baikal-M для холодного хранения.

Потенциальный рынок для этого ПАКа оценивается в сотни устройств, и после тестирования компания собирает отзывы и предложения от потенциальных заказчиков. Производство будет адаптироваться в соответствии с запросами. «Дататека» может быть выпущена на плате Baikal-M или Baikal-M+Intel, предлагая опции с оперативной памятью до 16 ГБ или 32 ГБ.

Этот ПАК позиционируется как система для архивного хранения данных. ПО «Ивановна» от «Умного архива» обеспечивает управление данными, создавая несколько копий файлов на различных носителях и системах хранения, что обеспечивает их сохранность. Основное использование ПАКа — архивное хранение данных.

Разработка российских процессоров Baikal стала актуальной после введения санкций в 2022 году, что привело к остановке производства на тайваньских заводах. Спрос на российские процессоры по-прежнему остаётся, и компании «Элпитех» и «Умный архив» готовы удовлетворить этот спрос, производя сотни ПАКов.