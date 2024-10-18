В России выпустили рекордно большую печатную плату длиной почти 3 метра

Опубликовано 18 октября 2024, 08:461 мин.
В России выпустили рекордно большую печатную плату длиной почти 3 метраИспользовать его планируется в секретных проектах
Завод «Технотех» в Йошкар-Оле произвел самую большую в России печатную плату длиной 2.8 метра.
Изделие предназначено для оборонной промышленности, но детали его применения засекречены. Известно, что плата разработана для крупного объекта, где маленькие платы не подошли бы.
Для производства использовалось адаптированное иностранное оборудование, а процесс потребовал много ручной работы.
Созданный образец является тестовым, всего планируется выпустить около 10 экземпляров.
Компания «Технотех», основанная в 2000 году, специализируется на производстве электронных плат, включая оборонные заказы.