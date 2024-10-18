В России выпустили рекордно большую печатную плату длиной почти 3 метра

Изделие предназначено для оборонной промышленности, но детали его применения засекречены. Известно, что плата разработана для крупного объекта, где маленькие платы не подошли бы.

Для производства использовалось адаптированное иностранное оборудование, а процесс потребовал много ручной работы.

Созданный образец является тестовым, всего планируется выпустить около 10 экземпляров.

Компания «Технотех», основанная в 2000 году, специализируется на производстве электронных плат, включая оборонные заказы.