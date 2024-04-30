В России выпустили сразу два отечественных смартфона под управлением ОС «Аврора»

Fplus, отечественный производитель смартфонов, выпустил два новых устройства, которые работают на российской операционной системе «Аврора».

Согласно информации, смартфоны были анонсированы 8 апреля, но пока они не представлены на официальном сайте компании. Оба смартфона, MP-67A27 и MP-66A33, оснащены чипами MediaTek Helio G99. У MP-67A27 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, а у MP-66A33 — 8/256 ГБ.

Первый имеет изогнутый 6,78-дюймовый экран AMOLED с Full HD+ разрешением, второй — плоский 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с аналогичным разрешением. MP-67A27 снабжён аккумулятором на 4600 мАч и поддержкой зарядки 33 Вт, а характеристики батареи MP-66A33 не уточняются. В камерах MP-67A27 — 108-мегапиксельный основной сенсор и селфи-камера на 32 Мп, а в MP-66A33 — тройная камера на 50, 5 и 2 Мп и фронтальная на 24 Мп. Оба устройства оборудованы NFC и сканерами отпечатков пальцев.

По всей видимости, смартфоны будут доступны только для корпоративных клиентов, поэтому их нельзя будет приобрести в розницу.