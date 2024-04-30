В России выпустили сразу два отечественных смартфона под управлением ОС «Аврора»От российского производителя электроники Fplus
Fplus, отечественный производитель смартфонов, выпустил два новых устройства, которые работают на российской операционной системе «Аврора».
Согласно информации, смартфоны были анонсированы 8 апреля, но пока они не представлены на официальном сайте компании. Оба смартфона, MP-67A27 и MP-66A33, оснащены чипами MediaTek Helio G99. У MP-67A27 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, а у MP-66A33 — 8/256 ГБ.
Первый имеет изогнутый 6,78-дюймовый экран AMOLED с Full HD+ разрешением, второй — плоский 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с аналогичным разрешением. MP-67A27 снабжён аккумулятором на 4600 мАч и поддержкой зарядки 33 Вт, а характеристики батареи MP-66A33 не уточняются. В камерах MP-67A27 — 108-мегапиксельный основной сенсор и селфи-камера на 32 Мп, а в MP-66A33 — тройная камера на 50, 5 и 2 Мп и фронтальная на 24 Мп. Оба устройства оборудованы NFC и сканерами отпечатков пальцев.
По всей видимости, смартфоны будут доступны только для корпоративных клиентов, поэтому их нельзя будет приобрести в розницу.