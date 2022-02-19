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В России выпустили травматический пистолет «Макаров-Pro»Основанный на пистолете Макарова
Российский производитель оружия группа компаний «Калашников» объявила о начале продаж травматического пистолета «Макаров Pro», основанного на базе пистолета Макарова.
Продажи приурочены ко Дню защитника Отечества. ТТХ пистолета таковы: масса — 750 граммов, длина — 166 мм, вместимость составляет 8 патронов 9 мм РА.
На пистолет РМ PRO есть возможность установки прицельных приспособлений, посадочные места для которых выполнены по стандарту Glock.
«К празднованию 23 февраля группа компаний "Калашников" объявляет о начале продаж нового травматического пистолета PM PRO под патрон 9 мм PA. Оружие создано на базе известного своей надёжностью пистолета Макарова», — рассказали в компании «Калашников».
Источник: РИА Новости