В России выпустили травматический пистолет «Макаров-Pro»

Продажи приурочены ко Дню защитника Отечества. ТТХ пистолета таковы: масса — 750 граммов, длина — 166 мм, вместимость составляет 8 патронов 9 мм РА.

На пистолет РМ PRO есть возможность установки прицельных приспособлений, посадочные места для которых выполнены по стандарту Glock.

«К празднованию 23 февраля группа компаний "Калашников" объявляет о начале продаж нового травматического пистолета PM PRO под патрон 9 мм PA. Оружие создано на базе известного своей надёжностью пистолета Макарова», — рассказали в компании «Калашников».