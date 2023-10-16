В России выпустили «тюнингованный» iPhone 15 с метеоритом в корпусе

Caviar, компания, которая делает роскошные смартфоны из драгоценных материалов, представила свою новую коллекцию iPhone, названную UFO, в честь Хэллоуина. В коллекции есть три модели.

Самая дорогая из них называется Alien, и её корпус сделан из авиационного титана. На задней панели смартфона находится рельефное изображение пришельца, а его глаза украшены фрагментами 7-миллиардолетнего метеорита Мурчисон. Alien доступен в ограниченном количестве — всего 15 штук — и стоит от $7,3 тыс.

В коллекцию также входят модели Astral и Starship с космической тематикой. Astral украшен изображением Млечного пути и инкрустирован осколками марсианских и лунных метеоритов. Она ограничена 24 штуками и стоит от $8,4 тыс. Starship также ограничен 99 штуками и стоит от $7 тыс. Покупатели смогут выбрать между моделями iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, а также 15 Pro и 15 Pro Max с разной памятью, от 128 ГБ до 1 ТБ.