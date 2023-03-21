В России выпустят безалкогольное вино

Безалкогольные напитки будут сделаны из виноградного сока собственного производства компании с виноградной водой. Рекомендованная розничная цена составит от 230 рублей за бутылку 0,75 л. Первая партия выйдет объёмом около 60 тысяч бутылок.

В «Фанагории» рассказали, что среди россиян растёт интерес к безалкогольным винам, за последние три года ассортимент таких напитков в магазинах вырос в 2 раза. При этом напитки из выдержанного виноградного сока стоят дешевле большинства импортных брендов, но не могут сравниться с безалкогольными винами, которые производят из алкогольных.