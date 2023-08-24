В России выпустят более 10 тыс операторов и создателей беспилотников уже к 2027 году

Здесь планируется разработка новых технологий в области беспилотной авиации и подготовка специалистов в этой сфере. К 2027 году ожидается выпуск более 10 тыс экспертов, включая операторов и создателей беспилотников.

Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, поделился планами на будущее.

Он рассказал о создании учебно-методического центра на базе Федерального центра БАС. В этом центре будут готовить высококвалифицированных специалистов, в том числе операторский и технический персонал.

Также планируется открытие высокотехнологичного колледжа беспилотной авиации, который сможет ежегодно выпускать не менее 350 специалистов.

Дополнительно, в «Руднево» начали формировать центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» МГТУ имени Н. Э. Баумана. Университет сможет предложить передовые научно-технические разработки и образовательные программы для подготовки специалистов, способных создавать перспективные образцы беспилотников.