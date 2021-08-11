В России выпустят детскую вакцину от коронавируса до конца сентября

По его словам, вакцину могут подготовить уже к 15 сентября. Это важно не только для безопасности детей, которые скоро пойдут в школу, а до нового учебного года осталось меньше месяца. Гинцбург отметил, что сейчас есть угроза распространения индийского штамма коронавируса, а из-за массового скопления детей в школах, их важно начать вакцинировать параллельно взрослым.

При этом эксперт отметил, что есть опасения не успеть вовремя, если придётся проводить 3-ю фазу испытаний. «Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю. Это меня сильно тревожит, так как сейчас, в период распространения индийского штамма, дети пойдут в школу, и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас», — заметил учёный.

Также он коснулся побочных действий. По его словам, существует два варианта детской вакцины в концентрациях 1:10 и 1:5. При вакцинации первым вариантом у пациентов не наблюдается никаких побочных эффектов, во втором случае может быть повышенная температура, но не более 37,5 градусов. Отмечается, что эта же вакцина предназначена и для подростков.