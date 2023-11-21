В России вырастут цены на импортные ноутбуки и смартфоны

В России планируют вводить утилизационный налог на ввоз иностранных планшетов, ноутбуков и смартфонов, но конкретная дата введения остаётся неопределённой, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, Константин Долгов. В интервью «Парламентской газете» он отметил, что такая мера может быть преждевременной, так как местная промышленность ещё не в состоянии обеспечить рынок необходимым количеством отечественных устройств.

Долгов подчеркнул, что российская промышленность пока не может полностью удовлетворить потребности рынка в различных устройствах, таких как смартфоны. Он подчеркнул, что введение налога на иностранные устройства без наличия альтернатив отечественного производства не имеет смысла.

Инициатива о возможном введении налога на импортные устройства связи в конце 2024 года была обсуждена на круглом столе Комитета Совета Федерации по экономической политике. Хотя идея получила одобрение от Минпромторга, Долгов подчёркивает, что необходимо дождаться, пока российские производители смогут полностью удовлетворить потребности рынка перед введением подобных мер.