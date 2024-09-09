В России вырос объём госзакупок отечественного ПО

С начала 2024 года объем государственных закупок отечественного программного обеспечения и оборудования увеличился на 8,7%, составив 200 миллиардов рублей. Такие данные предоставил аналитический центр Right line. В то же время затраты на софт и технику по 223-ФЗ снизились на 9,8%, достигнув более 72 миллиардов рублей.

Коммерческий директор Right line Иван Белорыбкин отметил, что инвестиции в обновление ПО и оборудования растут на фоне быстрого развития технологий и необходимости обеспечить кибербезопасность. Это подтверждает общий тренд на увеличение спроса на местные решения.

Генеральный директор B2B-Center Ольга Громкова добавила, что динамичное развитие IT-рынка связано с важной тенденцией импортозамещения программных продуктов в российском бизнесе. Это обстоятельство подчёркивает активность компаний в поиске отечественных решений для своих нужд.