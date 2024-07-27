В России вырос спрос на «восстановленные» смартфоны

В России возрос интерес к восстановленным смартфонам — это бывшие в употреблении устройства, которые приводят в состояние почти нового. Эти гаджеты всегда стоят дешевле свежих моделей, что делает их привлекательными для покупателей. Особенно популярны восстановленные смартфоны брендов Samsung и Apple, как показало исследование объединённой розничной сети «Мегафон» и Yota.

По данным за первую половину 2024 года, продажи восстановленных телефонов в розничной сети «Мегафон» выросли более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2023 года. Особенно заметный рост наблюдается в продажах Apple. В то время как раньше наиболее популярными были восстановленные Galaxy, в начале 2023 года на первом месте оказались iPhone. К концу второго квартала 2024 года Samsung и Apple разделили рынок почти поровну, занимая по 32% каждой, а Apple по-прежнему лидирует по выручке из-за более высокой стоимости своих устройств.

Интерес россиян к восстановленным смартфонам также привлёк внимание китайских брендов, таких как Realme, которые показали впечатляющий рост, на 357% в натуральном выражении и на 345% в денежном выражении за год. На третьем месте по популярности оказались смартфоны Xiaomi, такие как Redmi Note 9 и Redmi Note 10S. Стоит отметить, что многие из популярных моделей уже достаточно старые, например, iPhone 11 и Galaxy A10, выпущенные в 2019 году.

Несмотря на то, что восстановленные смартфоны стоят дешевле новых, их цена растёт. Средняя стоимость восстановленного телефона в России выросла на 40% за год, достигнув 23,63 тыс. руб. Это может быть связано как с ростом цен, так и с повышенным спросом на более дорогие восстановленные модели. В условиях глобального падения продаж новых смартфонов восстановленные устройства становятся всё более популярными. Их можно найти на крупных маркетплейсах, таких как Ozon и Wildberries, а также у крупных ритейлеров, таких как «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк».