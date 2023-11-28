В России вырос спрос на звонки через LTE

С технологией VoLTE, где голос передаётся через интернет в сетях LTE, россияне проводят звонки в среднем на 43% дольше, с января по сентябрь 2023 года, и их доля в общем объёме трафика составила 34%. Московский регион стал лидером, где почти половина всех звонков осуществляется через VoLTE, что на 9% больше, чем в 2022 году. Новосибирская область занимает второе место с долей в 43%, а Ивановская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Красноярский и Пермский края разделяют третье место с 40%.

Технология VoLTE стала особенно популярной в регионах, где она была внедрена недавно, например, в Волгоградской, Ростовской и Свердловской областях и Чувашии, где были зафиксированы значительные увеличения в сотни раз. Количество регионов, где голосовой трафик в сети LTE превысил трафик в сетях 2G и 3G, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. МТС планирует перевести весь голосовой трафик в LTE, завершив рефарминг и улучшив качество услуг, а также увеличив скорость мобильного интернета примерно на 30%.