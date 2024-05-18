В России выросла цена абонентской платы по тарифам сотовой связи

Опубликовано 18 мая 2024, 21:34
1 мин.
В России выросла цена абонентской платы по тарифам сотовой связиВ период с марта по апрель 2024 года тарифы вросли на 8,5%
В Росстате рассказали о заметном росте цен на тарифы всех операторов связи в России
Росстат обнародовал, что в апреле стоимость абонентской платы по тарифам мобильной связи в России поднялась на 8,5% по сравнению с мартом. Это касается особенно абонентской платы за пакет услуг мобильной связи.
Специалисты отмечают, что это увеличение цен является ограниченным и невысоким, учитывая, что цены на связь в России уже одни из самых низких в мире. Это повышение связано с различиями в ценах в разных регионах и одновременным подъёмом цен крупнейших операторов связи в стране.
В последние годы операторы связи России периодически повышают цены на свои услуги, оправдывая это необходимостью обеспечения качественного обслуживания и развития инфраструктуры. Но для абонентов это означает дополнительные расходы на связь и услуги интернета.
Источник:habr.ru
Автор:Николай Шелофастов
Теги:
#мтс,