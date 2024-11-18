В России выросла популярность iPhone «из коробки»

Продажи подержанных iPhone в России пережили резкий всплеск летом, но к осени рынок стабилизировался. По данным «Авито», в августе и сентябре объёмы выросли на 5%, а на Ozon за третий квартал продали почти 8 тыс. б/у смартфонов Apple, что вдвое больше, чем в начале года. Однако уже в октябре продажи вернулись к привычным показателям, абсолютные цифры компании не раскрывают.

Смартфоны Apple остаются лидерами на вторичном рынке, — их доля составляет 63% от общего объёма проданных подержанных устройств, сообщают в «Авито». Популярными остаются модели iPhone 11 и iPhone 12, которые выбирают из-за сочетания цены и характеристик. Средняя цена б/у iPhone 11 на площадке в сентябре составила 36 800 рублей, а iPhone 12 — 25 200 рублей. На долю Samsung пришлось 12% продаж, замыкая топ-2 среди подержанных устройств.

При этом новые iPhone продолжают наращивать популярность. На «Авито» продажи новых устройств Apple выросли на 18%, а в розничной сети T2 — на 9% год к году. Эксперты связывают интерес к новым гаджетам с доступными способами оплаты, такими как рассрочка и кредиты, которые сейчас покрывают до 30% продаж у операторов. По данным «Марвел дистрибуции», в 2024 году в России продано 24,6 млн смартфонов на сумму 529 млрд рублей, что на 12% больше, чем год назад.