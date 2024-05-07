В России выросли продажи игровой электроники перед майскими праздниками

Продажи игровых устройств, включая ноутбуки и консоли, значительно выросли в апреле и начале мая по сравнению с прошлым годом. Это показывают данные таких сервисов, как «Яндекс Маркет» и «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».

Игровые ноутбуки стали особенно востребованными в последние месяцы, что является типичным трендом для России в период праздников и выходных дней. Представитель студии Vengeance Games подчеркнул, что интерес к игровым устройствам растёт с каждым годом.

Также заметен рост продаж игровых компьютеров и подписок на игровые сервисы. В первом квартале текущего года продажи игровых компьютеров увеличились как по денежным суммам, так и по количеству устройств. Абонентские подписки на игры и игровые сервисы также выросли в апреле и начале мая, по данным площадки «Wildberries цифровой».