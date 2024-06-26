В России выросли продажи отечественных ноутбуков

В 2024 году продажи ноутбуков собственных торговых марок (СТМ) в России значительно возросли по сравнению с предыдущими периодами. Доля СТМ среди всех проданных ноутбуков выросла с 2,5% до 7% по количеству и с 2% до 5,2% по денежной стоимости. Этот рост связан с уходом из страны международных брендов и их замещением отечественными аналогами, которые представлены преимущественно в среднем ценовом сегменте. Корпоративный сектор стал одним из двигателей этого роста, привлекая устройства с надёжными, хоть и не самыми современными, техническими характеристиками.

За первые пять месяцев 2024 года продано 130 000 ноутбуков отечественных марок, что существенно превышает показатели предыдущего года. Среди успешных СТМ-брендов выделяются Dexp от DNS, Lunnen от «Яндекса», OSiO от ICL и Digma от «Мерлион», а также устройства Fplus. Эти бренды заняли около 4% рынка ноутбуков в России. Возрастающий интерес к СТМ обусловлен их доступной ценой, отсутствием необходимости в маркетинговых затратах и гибкостью в управлении запасами, что делает их привлекательными для розничных сетей. При этом, Евгений Харитонов, главный редактор ferra.ru сомневается в привлекательности СТМ-ноутбуков: