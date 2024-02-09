В России выросли продажи роботов-собак на 55% в 2023 году

Хотя конкретные цифры продаж не представлены, аналитики утверждают, что речь идет о десятках тысяч устройств. Согласно «Платформе ОФД», самыми популярными в этой категории стали роботизированные «неваляшки» с микрофоном, видеокамерой и возможностью синхронизации со смартфонами. Они широко используются для игр с реальными домашними животными и дистанционного наблюдения за ними.

Аналитики из Telecom Daily отмечают, что рынок домашних роботов в России ежегодно растет на 25−30%. Снижение цен и разнообразные функции делают эти устройства все более привлекательными для потребителей. Бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus, Артур Махлаюк, подчеркивает, что такие устройства являются отличным тренажером для детей.