В России выросли продажи роботов-собак на 55% в 2023 году

Опубликовано 09 февраля 2024, 22:51
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В России выросли продажи роботов-собак на 55% в 2023 годуПопулярнее всего «неваляшки»
По данным аналитической платформы «Платформа ОФД», в 2023 году спрос на покупку в России роботов-собак на 55% и роботов-помощников на 41%. Это касается недорогих устройств в ценовом диапазоне 2−5 тыс. рублей, представляющих собой игрушечных питомцев или колесных роботов с микрофоном, видеокамерой и голосовым управлением. Часто они используются для развлечения детей, пишет «Ведомости».
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Хотя конкретные цифры продаж не представлены, аналитики утверждают, что речь идет о десятках тысяч устройств. Согласно «Платформе ОФД», самыми популярными в этой категории стали роботизированные «неваляшки» с микрофоном, видеокамерой и возможностью синхронизации со смартфонами. Они широко используются для игр с реальными домашними животными и дистанционного наблюдения за ними.
Аналитики из Telecom Daily отмечают, что рынок домашних роботов в России ежегодно растет на 25−30%. Снижение цен и разнообразные функции делают эти устройства все более привлекательными для потребителей. Бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus, Артур Махлаюк, подчеркивает, что такие устройства являются отличным тренажером для детей.