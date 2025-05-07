В России выросли расходы на ремонт бытовой техники

Россияне стали чаще ремонтировать и перепродавать бытовую технику, а в 2024 году потратили на её обслуживание 76,2 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Аналитики T-Data отмечают, что только за первые два месяца 2025 года объем расходов на ремонт техники составил 12,5 млрд рублей, что на 9,3% больше аналогичного периода прошлого года. При этом спрос на ремонтные услуги вырос на 4%, что говорит о росте числа обращений в сервисные центры.

Вместе с тем, россияне активнее продают технику «с рук». В первом квартале 2025 года продажи б/у техники в ряде категорий выросли по сравнению с 2023 годом, хотя доля перепродаж в общем объёме продаж за два года осталась неизменной — 71%. Особенно заметен рост в категориях посудомоечных машин (+16% за два года), пылесосов (+12%), утюгов (+22%) и кондиционеров (+10%).

Эксперты считают, что россияне все чаще отдают предпочтение продлению срока службы техники за счёт ремонта или покупки подержанных устройств. Такая тенденция объясняется не только экономией, но и практичным подходом к использованию бытовой электроники.