В России выросло число DDoS-атак в «чёрную пятницу»

Во время «чёрной пятницы», с 24 по 26 ноября 2023 года, количество DDoS-атак на российские интернет-магазины увеличилось на 18% по сравнению с октябрём. Эти данные предоставлены компанией StormWall, специализирующейся на информационной безопасности.

Эксперты выявили, что в период распродаж атаки были направлены в основном на онлайн-магазины электроники (34%), одежды и обуви (22%), товаров для дома (18%), аптек (14%), цветочных магазинов (9%) и другие онлайн-магазины (3%).

Специалисты подчеркнули, что количество традиционных атак на ключевые отрасли в России растёт. Злоумышленники используют DDoS-атаки для вымогательства и шантажа. Более того, во время «Чёрной пятницы» хакеры использовали атаки для получения выгоды от интернет-магазинов, вымагивая деньги за прекращение атаки, и также в рамках недобросовестной конкуренции.