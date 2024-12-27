В России выросло число фейковых предложений купить документы

За последние три месяца в Telegram-каналах и чатах заметно увеличилось количество предложений о покупке фальшивых документов, в частности, водительских удостоверений и военных билетов. Согласно исследованию компании F.A.C.C.T., количество предложений о поддельных правах возросло в два раза, а военных билетов — в шесть раз. Специалисты обнаружили, что как минимум три преступные группировки активно занимаются такими схемами.

Одна из этих группировок, начавшая свою деятельность в ноябре 2024 года, за месяц обманула более 170 человек, сумев похитить 5,4 миллиона рублей. Почти 85% дохода преступники получили от продажи поддельных водительских удостоверений, 4% — от фальшивых военных билетов, а оставшиеся 11% составили деньги, полученные от блокировки устройств через iCloud. Средний ущерб от покупки фальшивых водительских прав составил 41 487 рублей, а от военных билетов — 110 000 рублей.

Мошенники предлагают поддельные документы как легальные, обещая внесение данных в базы ГИБДД и военкомата. Для изготовления фальшивок они требуют предоплату, обычно 40-50%, после чего жертвы предоставляют свои данные и сканы документов. Затем они получают изображение поддельного документа и должны заплатить оставшуюся сумму, после чего мошенники исчезают. Стоимость фальшивых водительских прав варьируется от 22 000 до 90 000 рублей в зависимости от категории. Несмотря на активную рекламу, спрос на поддельные военные билеты значительно ниже — за месяц работы одной группировки только два человека стали жертвами этой схемы, в то время как от продажи водительских удостоверений пострадало 100 человек.