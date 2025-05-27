В России выросло число кибератак на сайты туроператоров

С приближением лета и началом активного туристического сезона злоумышленники усилили атаки на сайты малого и среднего бизнеса. Особую угрозу заметили владельцы сайтов гостиниц, санаториев, турфирм и даже онлайн-сервисов по аренде свадебного декора. По данным Solar Space, боты генерируют фальшивые бронирования, затрудняя работу реальным клиентам. Вдобавок хакеры проводят DDoS-атаки, которые могут приостановить работу сайтов и спровоцировать утечку данных.

Представители компании отмечают, что такие атаки наносят удар не только по бизнесу, но и по клиентам, оставляя их без доступа к услугам. Артём Избаенков, директор платформы Solar Space, пояснил, что за этими действиями могут стоять как хактивисты, так и конкуренты, нанимающие специалистов для вредительства. Особенно в период высокого спроса такие инциденты способны лишить бизнес значительной части прибыли и подорвать репутацию.

Для защиты своих платформ эксперты советуют заранее подготовиться: внедрить базовые средства защиты от DDoS-атак и вредоносных ботов, проверить способность сайта выдерживать повышенные нагрузки и обеспечить круглосуточный мониторинг трафика. Такие меры помогут избежать сбоев в работе сайтов и сохранить лояльность клиентов в критические периоды.