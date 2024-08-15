В России выросло число киберпреступлений с дипфейками

Мошенники в России стали активно применять дипфейк-технологии для кражи денег. Они создают крайне реалистичные видеоролики, где используются образы и голоса известных или близких людей, чтобы обмануть их друзей и родственников, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

В этих поддельных видео мошенники изображают якобы экстренные ситуации, такие как болезнь, аварии или увольнения, и просят перевести деньги на указанные счета. Иногда злоумышленники делают дипфейки из изображений работодателей, сотрудников госорганов или известных фигур, чтобы их просьбы выглядели более убедительными.

Для создания таких фальшивок мошенники используют фотографии, видео и аудиозаписи жертв, которые обычно добывают через взлом аккаунтов в соцсетях. ЦБ РФ рекомендует быть внимательными, если вы получаете от знакомых голосовые или видеосообщения с просьбой о помощи. Подозрительные признаки дипфейков — неестественная монотонная речь, несогласованность звука и видео, а также странные мимические движения.