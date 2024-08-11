В России выросло число многовекторных DDoS-атак

Аналитический центр компании StormWall опубликовал данные о резком росте тактики «ковровых бомбардировок» в России. Согласно исследованию, в 2 квартале 2024 года количество таких DDoS-атак увеличилось в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ранее в первом квартале 2024 года рост атак уже составил 174%, но, похоже, это был только старт.

Эксперты компании объясняют, что хакеры всё чаще прибегают к «ковровым бомбардировкам» из-за их высокой эффективности. Этот метод включает в себя одновременную атаку на широкий диапазон IP-адресов, что может охватывать сотни и даже тысячи адресов. Используемые ботнеты делают такие атаки особенно разрушительными, вызывая длительные простои и нанося серьёзный финансовый и репутационный ущерб.

StormWall также выявила, что в 2 квартале 2024 года наиболее пострадали ИТ-сфера (36%), телеком-отрасль (32%) и государственный сектор (18%). Образование и финансы стали жертвами в меньшей степени, а остальные отрасли, такие как ритейл, энергетика и туризм, получили лишь небольшую долю атак. При этом, в России также наблюдается рост многовекторных атак и DNS-атак. Рамиль Хантимиров, CEO StormWall, предупреждает, что «ковровые бомбардировки» могут ещё сильнее возрасти, особенно в таких сферах, как интернет-провайдеры, облачные сервисы и дата-центры. Хакеры продолжают искать новые цели, и угрозы для бизнеса будут расти.