В России выросло число мошеннических сайтов-подражателей Ozon

В первой половине этого года, онлайн-маркетплейс Ozon и компания, занимающаяся кибербезопасностью F.A.C.T (ранее известная как Group-IB), успешно заблокировали около 11 500 фишинговых веб-сайтов, которые пытались использовать бренд Ozon для мошенничества. Этот показатель в 100 раз выше, чем за тот же период прошлого года, как сообщают источники.

Согласно данным F.A.C.T, треть из этих заблокированных сайтов (приблизительно 3500) участвовали в мошеннических схемах, в которых они обманывали людей, предлагая продукты, а затем крали их деньги и личные данные. Были также выявлены сайты, которые обещали скидки на все товары Ozon, при условии связи через мессенджер, и сайты, предлагающие подарки, но с требованием оплатить комиссию.

В целом, F.A.C.T сообщила об уменьшении активности мошенников с начала этого года. За шесть месяцев компания заблокировала 498 скам-сайтов, в сравнении с 16 967 за аналогичный период прошлого года. Также были удалены 161 сообщение и группа мошенников в социальных сетях и мессенджерах, по сравнению с 611 в прошлом году. Директор по информационной безопасности Ozon, Кирилл Мякишев, подчеркнул, что это связано, в частности, с более быстрой блокировкой таких ресурсов.

Также стоит отметить, что в Министерстве Внутренних Дел рассматривается предложение о введении уголовного наказания для тех, кто помогает мошенникам вывести деньги из банков. Это касается лиц, называемых «дропами», которые предоставляют свои банковские данные злоумышленникам в обмен на вознаграждение, после чего мошенники используют их для перемещения украденных средств через цепочку других лиц.