В России выросло число мошеннических схем с подделкой видео

С начала 2024 года в России на треть увеличилось количество случаев мошенничества с использованием Deepfake-видео и голосовых сообщений. Об этом рассказал управляющий RTM Group Евгений Царёв, который предсказывает дальнейший рост таких инцидентов в будущем. Он отметил, что сейчас любой школьник может создать аудио или видео фейк, а люди, в свою очередь, стали более доверчивыми к таким сообщениям.

Царёв пояснил, что когда люди получают аудио или видео-сообщения, их критическое мышление часто отключается. Они могут начинать придумывать оправдания для явных ошибок, даже если голос звучит не совсем как у близкого человека. Например, они могут подумать, что «микрофон сломался» или «друг просто простыл», игнорируя очевидные детали.

Эксперт также указал на тревожные тенденции в сфере финансового мошенничества, которые растут на 20% ежегодно. По данным Центробанка, в 2023 году банки предотвратили около 35 миллионов попыток кражи денег, а в первой половине 2024 года зафиксировали уже 30,2 миллиона попыток на сумму 4,3 триллиона рублей.