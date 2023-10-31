В России выросло число писем с подменными буквами в 11 раз за год

В третьем квартале 2023 года количество вредоносных писем, использующих омоглифы (подменные буквы), возросло в 11 раз по сравнению с прошлым годом. Эта информация была предоставлена компанией F.A.С.С.T., которая разрабатывает технологии для борьбы с киберпреступлениями. Киберпреступники чаще всего заменяют русские буквы Е, О, С и А на латинские символы, чтобы обойти антиспам-системы.

Злоумышленники добавляют латинские омоглифы в письма на русском языке, и в одной рассылке они могут использовать разные варианты замен букв. Это помогает им обойти фильтры почтовых сервисов и доставить вредоносные письма до адресатов, обходя антиспам-системы. Этот метод стал особенно активно использоваться с начала 2023 года.

Ярослав Каргалев, руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T., подчеркнул, что использование омоглифов в письмах на русском языке стало популярным приёмом для обмана антиспам-систем. Это создаёт риски для получателей, так как они могут стать жертвами фишинга или вирусных атак. Таким образом, омоглифы представляют серьёзную угрозу для кибербезопасности.