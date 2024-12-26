В России выросло число пользователей банковских приложений на смартфонах

С начала года количество устройств для онлайн-банкинга в России выросло на 15%, по данным «Мегафона». Несмотря на удаление некоторых банковских приложений из магазинов приложений, количество пользователей онлайн-банкинга продолжает расти. Особенно это касается старшего возраста — число клиентов, от 61 до 70 лет увеличилось на 23%, а тех, кому за 70, — на 42%.

Самый большой прирост онлайн-клиентов наблюдается среди владельцев iPhone, их стало больше на четверть с начала года. Владельцы Android не отстают, но их прирост составил только 13%. В итоге, 91% абонентов сотового оператора, имеющих смартфоны или планшеты, пользуются банковскими приложениями или онлайн-версиями.

Потребление трафика в банковских сервисах выросло на 60% по сравнению с прошлым годом, в то время как общий интернет-трафик увеличился лишь на 10%. Владельцы устройств на iOS составляют 22% от пользователей онлайн-банкинга, но потребляют 30% трафика, в то время как Android-пользователи, составляя 72%, потребляют 66% трафика. С точки зрения гендерного распределения, ситуация вернулась к показателям двухлетней давности, когда мужчины составляли 53% клиентов онлайн-банкинга.