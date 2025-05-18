В России выросло число троянов под видом игр и программ популярных детских брендов

Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали рост попыток заразить устройства вредоносными файлами, замаскированными под популярные семейные бренды. В первом квартале 2025 года таких атак стало на 19% больше, чем за тот же период в прошлом году. Чаще всего злоумышленники используют такие бренды, как LEGO, Disney, Toca Boca, а также «Щенячий патруль» и Свинка Пеппа, чтобы обмануть пользователей. Маскируясь под игры или видеоконтент, вредоносные программы могут красть данные, следить за действиями пользователей или даже открывать доступ к устройству для удалённого управления.

Кроме того, мошенники создают поддельные сайты, копирующие оформление популярных брендов. Например, один из фейковых сайтов якобы предлагал билеты в Tokyo Disney Resort, требуя ввести личные и платёжные данные. На деле информация попадала к злоумышленникам, а билеты, конечно, никто не получал. Под прицел попадают и дети: они становятся жертвами фальшивых предложений, замаскированных под акции известных блогеров. Так, под видом раздачи призов от популярного ютубера MrBeast пользователям предлагали выбрать подарок и выполнить задание. В итоге жертвы теряли не только деньги, но и конфиденциальные данные.

Эксперты рекомендуют родителям повышать уровень киберграмотности детей. Важно объяснять, как распознавать подозрительные предложения, и устанавливать защитные решения на устройства. Например, программы вроде Kaspersky Safe Kids помогут ограничить доступ к опасному контенту и настроить родительский контроль. Также полезно изучить с ребёнком базовые правила кибергигиены и научить их проверять информацию, чтобы избежать ловушек мошенников.