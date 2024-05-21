В России выросло число заражений вирусами-майнерами в сфере промышленности

Каждая третья успешная кибератака на российскую промышленность связана со шпионажем. Хакеры проникают в сети предприятий через пользовательские учётные записи, чтобы оставаться незамеченными. Эти данные были опубликованы в отчёте группы компании «Солар».

Отчёт основывается на анализе попыток кибератак на клиентов центра Solar JSOC, а также внешних киберугроз и расследований. За последние три года промышленный сектор России подвергся около 600 тыс. кибератак. Хотя только 1% утечек данных в сети относится к промышленности, шпионаж является главной целью этих атак.

Директор центра Solar JSOC Владимир Дрюков отметил, что такие инциденты редко становятся публичными, так как хакеры стараются не привлекать внимание. В промышленности также часто встречаются атаки с использованием массового вредоносного ПО, например, вирусов-майнеров, которые используют сложность контроля безопасности для добычи криптовалюты. По данным сенсоров и ханипотов «Ростелекома», на промышленность и телеком приходится 35% всех заражений, а средняя продолжительность заражения для промышленных сетей составляет 12,5 месяцев.