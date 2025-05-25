В России выросло число жалоб на вредоносное ПО

В апреле 2025 года в российском интернете заметно выросло число жалоб на вредоносное программное обеспечение (ВПО), сообщает Координационный центр доменов .RU/.РФ. В рамках проекта «Доменный патруль» было направлено почти 4700 обращений о злоупотреблениях в доменных зонах .RU и .РФ. Из них больше половины касались фишинга, а около 1200 — именно вредоносных программ, что почти в два раза превышает показатели марта и в 2,6 раза февральские.

Эксперты связывают такой рост с развитием технологий, позволяющих создавать более сложные и незаметные вредоносные программы. Аналитик Евгений Панков объяснил, что ВПО не просто крадут данные, но могут полностью контролировать устройство пользователя, при этом действуют скрытно, в отличие от классического фишинга, который уже знаком многим. Вредоносное ПО часто проникает через фальшивые приложения, вложения в письмах или загружаемые файлы.

Он также добавил, что после установки вирус становится частью цепочки атак: злоумышленники получают доступ к личным данным, переписке и банковским счетам, а затем могут отправлять фишинговые сообщения от имени жертвы. Панков подчеркнул, что пользователи редко сразу замечают такие угрозы, поэтому такие атаки считаются особенно опасными. Сейчас хакеры часто распространяют ВПО через ботов в Telegram, маскируя их под игровые дополнения, что делает защиту данных ещё более важной и требует системного подхода к безопасности.