В России выросло доверие пользователей к оплате по биометрии

Россияне все больше положительно относятся к технологиям биометрической оплаты, таким как распознавание лица и отпечатков пальцев. Согласно исследованию SML от Сбера, проведённому с января по июнь 2024 года, количество негативных отзывов о биоэквайринге снизилось с 13% до 8,4%, а об «Оплате улыбкой» — с 9,2% до 7,7%. Вместе с тем, доля положительных отзывов выросла, составив 23,1% для биоэквайринга и 30,3% для «Оплаты улыбкой».

Аналитики отмечают, что обсуждения в соцсетях всё больше сосредоточены на удобстве и популярности новых способов оплаты. Пользователи активно делятся информацией о местах, где можно воспользоваться «Оплатой улыбкой», обсуждают свои впечатления и последние новости в этой области. В Сбере добавили, что с распространением технологий появились мемы, что указывает на рост интереса и узнаваемости.

По словам Дмитрия Малых, старшего вице-президента Сбера, доверие к биометрической оплате продолжает расти. «Люди привыкают к новым способам платежей. Мы видим, что пользовательская база расширяется от молодёжи до пожилых людей,» — отметил он. К концу года Сбер планирует достичь 5 миллионов активных пользователей в месяц, а сейчас их число приближается к 1 миллиону.