В России выросло количество пользователей нейросетей благодаря ИИ-сервисам ChatGPT и Midjourney

Как оказалось, в течение января-февраля 2023 года число пользователей таких сервисов выросло в 5 раз. Пользователям интересны разные направления контента, генерируемого нейросетями: изображения, музыка, тексты.

Большинство пользователей нейросетей пользуются Android-смартфонами — 73%, 22% используют iPhone. Около 30% пользователей ИИ-сервисов — как мужчин, так и женщин — люди в возрасте от 31 до 40 лет.

По регионам. Оказалось, что нейросетями, генерирующими музыку, больше интересуются мужчины из Свердловской области и женщины из Новосибирской области. Теми, которые создают тексты, — женщины из Краснодарского края и мужчины из Мурманской области. Нейросетями, создающими изображения, больше всего интересуются мужчины из Нижегородской области и женщины из Красноярского края.