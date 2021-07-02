В России вышло первое устройство на базе «замены Android» от Huawei

Речь идёт об «умных» экранов Huawei Vision S. ТН пишет, что новинка «дружит» с семейством виртуальных ассистентов «Салют» — тех самых, которые являются частью экосистемы Сбер. За счёт этого дисплеи способны управлять устройствами умного дома Sber.