В России вышло первое устройство на базе «замены Android» от Huawei

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В России вышло первое устройство на базе «замены Android» от HuaweiТеперь ждём анонса линейки смартфонов Huawei P?
Спустя около месяца после анонса HarmonyOS 2, в России поступило в продажу первое устройство на базе фирменной «замены Android» от Huawei.
Речь идёт об «умных» экранов Huawei Vision S. ТН пишет, что новинка «дружит» с семейством виртуальных ассистентов «Салют» — тех самых, которые являются частью экосистемы Сбер. За счёт этого дисплеи способны управлять устройствами умного дома Sber.
Основные характеристики Vision S следующие: 4К-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 13 Мп камера с поддержкой видеозвонков MeeTime и Telegram. Оперативной памяти в устройстве — 3 ГБ, а постоянной — 32 ГБ.
На выбор пользователям предлагается две модификации «умного» экрана — на 55 и 65 дюймов. За них просят 59 990 и 89 990 рублей соответственно.