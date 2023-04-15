В России выступили за создание полноценного аналога «Википедии»

Такое мнение эксперт выразил, комментируя недавний штраф в 800 тысяч рублей, назначенный «Википедии» за отказ удалить материалы о признанной в России экстремистской композиции группы «Психея».

Данюк отметил, что Роскомнадзор не стремится никого штрафовать, но штрафы и другие меры, в том числе блокировка, в итоге неизбежны за «наплевательское отношение со стороны зарубежных IT-корпораций…».