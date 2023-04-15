В России выступили за создание полноценного аналога «Википедии»Об этом заявил российский аналитик
Директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк заявил, что России необходима собственная «Википедия». По словам аналитика, это должен быть отечественный аналог интернет-энциклопедии, в котором будут публиковаться только проверенные материалы.
Фото: Wallpaperflare.com
Такое мнение эксперт выразил, комментируя недавний штраф в 800 тысяч рублей, назначенный «Википедии» за отказ удалить материалы о признанной в России экстремистской композиции группы «Психея».
Данюк отметил, что Роскомнадзор не стремится никого штрафовать, но штрафы и другие меры, в том числе блокировка, в итоге неизбежны за «наплевательское отношение со стороны зарубежных IT-корпораций…».
При этом, несмотря на наплевательское отношение со стороны зарубежных IT-корпораций, Роскомнадзор стремится выстроить с ними конструктивный диалог. Регулятор не хочет никого штрафовать, никого блокировать, но штрафы и прочие меры, разумеется, неизбежны, если западные цифровые компании не желают вести диалог и сознательно нарушают закон.