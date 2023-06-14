В России вывели 11 новых сортов гороха

Исследователи из Крымской опытно-селекционной станции Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова создали 11 новых сортов овощного гороха.

Часть из них разработана с помощью генетических технологий. Они, по словам соавтора сортов, ведущего научного сотрудника ВИР имени Н. И. Вавилова Анатолия Беседина, позволяют в два раза ускорить процесс селекции. Среди таких сортов — ультраранняя «Изюминка». Раньше этого гороха в климате Кубани не созревает ни один сорт в мире, подчеркнул специалист.

Вкусовые качества гороха удалось улучшить, используя симбиоз растений с клубеньковыми бактериями. В результате него в корневой зоне происходит накопление большого количества азота. Это улучшает урожай и качество не только самого гороха, но и культур на этом поле через года — в частности, пшеницы.

Вместе с новыми сортами селекционеры крымской станции усовершенствовали и сам процесс выращивания — определили лучшие сроки и дозы для посева, внесения удобрений, оптимизировали уход за почвой и борьбу с вредителями. Новые сорта уже используют более десяти кубанских фермеров, рассказал Беседин.