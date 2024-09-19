В России вывели «сигнальные» бактерии для контроля загрязнений воды

Учёные из Московского физико-технического института разработали уникальные светящиеся бактерии, которые могут помочь обнаружить мутагенные и канцерогенные вещества в воде. При нахождении таких загрязнителей микроорганизмы начинают ярко светиться, что делает их отличным индикатором опасности, сообщает МФТИ.

Загрязнение водоёмов — это серьёзная экологическая проблема, и для её решения учёные предлагают использовать биотестирование, которое основывается на реакции живых организмов. Чувствительные виды, такие как модифицированная кишечная палочка E.coli, могут быстро реагировать на опасные вещества, что позволяет обнаружить их без сложных и дорогих химических анализов.

Созданные учёными светящиеся бактерии способны реагировать на алкилирующие агенты, которые взаимодействуют с ДНК и могут вызывать мутации. В ходе эксперимента исследователи оценили содержание метилметансульфоната, мутагена, в ракообразных из отряда бокоплавов. Они заметили, что при увеличении концентрации токсичного вещества бактерии светились ярче, что сигнализировало о повреждениях генома. Ульяна Новоятлова, сотрудник лаборатории молекулярной генетики, отметила, что такая методика поможет выявлять загрязнения на более ранних стадиях, прежде чем они достигнут критических уровней в воде, что очень важно для экологии.