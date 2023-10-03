В России вывели сорта картофеля и сои идеальные для климата Сибири

Учёные из Красноярского государственного аграрного университета разработали новые виды картофеля и сои, специально адаптированные к суровым климатическим условиям Сибири. Это значит, что эти растения могут лучше справляться с весенними заморозками и засухой, что обычно наносит большой урон сельскому хозяйству в этом регионе.

Учёные создали два вида картофеля и два вида сои, которые долго не прорастают после посадки. Благодаря этому они могут переживать неблагоприятные климатические явления под землёй и начинать рост только после прихода стабильного тепла. Эти новые сорта могут сделать сельское хозяйство в Сибири более устойчивым и результативным.

Такие улучшения в сельском хозяйстве могут быть полезными для Красноярского края и других регионов с холодным климатом, помогая им бороться с изменчивыми погодными условиями и повышая производительность сельскохозяйственных культур.