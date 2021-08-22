В России выяснили, какая категория людей чаще всех ищет подработку

Всего в данном опросе приняло участие порядка 10 тысяч человек из разных регионов России. Согласно опубликованным данным, поиском подработки зачастую занимаются россияне в возрасте от 25 до 34 лет — 29%. Причем чаще всего ее берут мужчины — 57%.

В активном поиске работы пребывают и люди от 18 до 24 лет — 20% опрошенных. Реже в подработке заинтересованы люди постарше — от 35 до 44 лет.

“Доля людей старше 55 лет составляет 9%, что может объясняться меньшей экономической активностью этой категории граждан и тем, что они не так часто ищут дополнительный заработок в интернете и через мобильные приложения”, — сообщили авторы исследования.