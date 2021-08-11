В России выявили связь между размером зарплаты и полнотой семьи

Это в ходе исследования выяснили специалисты онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob. Опрос был проведен с 16 мая по 29 июля, а его участниками стали 9 тысяч россиян старше 18 лет. В ходе данной работы была найдена корреляция между доходом человека и полнотой его семьи.

“Выше заработок у россиян, которые воспитывались в полной семье с двумя и более детьми. Количество тех, кто воспитывался в полной семье с братом или сестрой, растет с уровнем дохода (42% среди опрошенных с зарплатой до 30 тысяч рублей в месяц и 46% среди тех, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей). Аналогично и с теми, кто воспитывался в полной многодетной семье (20 и 28% соответственно)”, — сообщили в SuperJob.

Что интересно, уровень образования же оказался выше у тех, кто вырос в полной семье с братом или сестрой или же и вовсе был одним ребенком.