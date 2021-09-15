В России вызвали представителей Google и Apple по делу о вмешательстве США в российские выборы

Представителей компаний ждут на заседании комиссии по суверенитету. Как заявил председатель комиссии Андрей Климов, сенаторы ждут ответов на вопросы, которых к компаниям накопилось очень много. "Решено вынести на обсуждение комиссии вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Государственную Думу. На данное мероприятие приглашаются официальные представители Google и Applе", – заявил Климов.

Как отмечается, заседание комиссии пройдёт 16 сентября, поэтому от компаний ждут ответа об участии в четверг к 10:00 по московскому времени. Участие может быть как очным, так и по видеосвязи.