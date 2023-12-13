В России взялись за криптовалютные преступления: число приговоров выросло на 5000%

С 2017 по 2021 годы количество приговоров, связанных с хищениями, мошенничеством, финансовыми пирамидами, скам-ICO — обманным сбором средств при разработке проектов — выросло на 5000%. И преступлений в сфере криптовалют в России становится всё больше, вплоть до отмывания денег и взяточничества, финансирования терроризма и прочих форм.

При этом первые случаи преступлений с помощью криптовалют были зафиксированы в 2012 году: тогда этими активами оплачивали наркоторговлю.

Сейчас число нераскрытых преступлений, совершаемых посредством криптоактивов, находится на отметке 60-70%. Причина — отсутствие внятного регулирования и соответствующих трудностей в международном сотрудничестве.