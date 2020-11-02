Наука и технологии
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В России ядерное оружие назвали "благом"
И даже дали этому объяснение
В сети появилась информация о том, что создатель ракетно-ядерного щита России, генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов, назвали ядерное оружие “благом”.
Академик заявляет, что крайне яркой демонстрацией его слов является отсутствие в течение последних 75 лет на планете каких-либо глобальных войн, сообщает Лента.ру. При этом именно наличие ядерного вооружения специалист называет основным сдерживающим фактором. Также он отметил, что неслучайно экс-президент США Барак Обама в одном из своих выступлений призывал к “ядерному нулю”:
"Ядерный ноль" — это как раз отказ от потенциальной боязни огромной разрушительной силы оружия и возврат к той ситуации, когда при отсутствии подобной угрозы возможно применение и использование неядерного оружия для создания конфликтных ситуаций глобального характера