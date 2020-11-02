В России ядерное оружие назвали "благом"

Академик заявляет, что крайне яркой демонстрацией его слов является отсутствие в течение последних 75 лет на планете каких-либо глобальных войн, сообщает Лента.ру. При этом именно наличие ядерного вооружения специалист называет основным сдерживающим фактором. Также он отметил, что неслучайно экс-президент США Барак Обама в одном из своих выступлений призывал к “ядерному нулю”: